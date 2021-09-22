banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Uygurlardan Hilton’a karşı boykot çağrısı
Uygurlardan Hilton’a karşı boykot çağrısı
Alzheimer'i önlemenin kanıtlanmış 10 yolu
Alzheimer'i önlemenin kanıtlanmış 10 yolu
Invest Gagauzia-2021 başlıyor!
Invest Gagauzia-2021 başlıyor!
Maç bitti saha kenarı karıştı!
Maç bitti saha kenarı karıştı!

(Özel) Çekmeköy’de iş makinesi kepçesindeki tehlikeli yolculuk kamerada

Çekmeköy’de bir kişinin iş makinesinin kepçesi üzerinde yaptığı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Asayiş 22.09.2021, 12:00
(Özel) Çekmeköy’de iş makinesi kepçesindeki tehlikeli yolculuk kamerada

Çekmeköy’de bir kişinin iş makinesinin kepçesi üzerinde yaptığı tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre olay, geçtiğimiz hafta öğle saatlerinde Çekmeköy’de Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İş makinesi operatörü kepçeyle malzeme makine taşırken kepçenin içine oturan bir kişi, bu şekilde yolculuk yaptı. Kepçede oturan kişinin hiçbir güvenlik önlemi almadan yaptığı yolculuk görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Kepçede oturan kişinin sakin tavırları ise dikkat çekti.

Kepçenin içinde yapılan ve trafiği tehlikeye atan kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Trabzonspor 5 13
3. Altay 6 12
4. Karagümrük 6 11
5. Konyaspor 5 11
6. Hatayspor 5 10
7. Fenerbahçe 5 10
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Sivasspor 6 6
12. Adana Demirspor 6 6
13. Malatyaspor 6 6
14. Göztepe 5 5
15. Gaziantep FK 5 5
16. Kasımpaşa 5 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 6 14
2. Real Madrid 5 13
3. Valencia 5 10
4. Rayo Vallecano 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Athletic Bilbao 6 9
7. Sevilla 4 8
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 5 8
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 6 4
16. Celta de Vigo 6 4
17. Espanyol 5 3
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 4 0