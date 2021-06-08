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(Özel) Cam kapıya çarpan vatandaşın o ânları güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa’da bir dükkânda otururken dışarı çıkmak için ayağa kalkan şahıs cam kapıya çarptı. O ânlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 08.06.2021, 09:42
(Özel) Cam kapıya çarpan vatandaşın o ânları güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa’da bir dükkânda otururken dışarı çıkmak için ayağa kalkan şahıs cam kapıya çarptı. O ânlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’da bir dükkânda masada oturan gruptan ayağa kalkan bir kişi, dışarı çıkmak için kapıya doğru yöneldi. O sırada cam kapıyı fark etmeyen şahıs sert bir şekilde cam kapıya çarptı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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