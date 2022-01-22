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(ÖZEL) Çalınan motosikleti hurda halde bulununca sevinci kursağında kaldı

Çalınmasının üzerinden aylar geçtikten sonra bulunan 20 bin TL değerindeki motosikletinin 15 bin TL masrafı olduğunu görünce şok geçiren vatandaş Şahin Dere, hırsızlara tepki göstererek, “Benim gibi bir sürü insanın canını yakıyorlar. Çalışmadan yemeyi adamlar meslek haline getirmişler” dedi.

Asayiş 22.01.2022, 09:35
(ÖZEL) Çalınan motosikleti hurda halde bulununca sevinci kursağında kaldı

Çalınmasının üzerinden aylar geçtikten sonra bulunan 20 bin TL değerindeki motosikletinin 15 bin TL masrafı olduğunu görünce şok geçiren vatandaş Şahin Dere, hırsızlara tepki göstererek, “Benim gibi bir sürü insanın canını yakıyorlar. Çalışmadan yemeyi adamlar meslek haline getirmişler” dedi.

Eskişehir’de yaşayan Şahin Dere’nin motosikleti, 2021 yılının Nisan ayında Kurtuluş Mahallesi’ndeki evinin önünden çalındı. Dere, olayın üzerine polis ekiplerine başvurdu. Ekipler çalışmalarını sürdürse de motosiklet bulunamadı. Çalınma olayının ardından geçen 8 ayın sonunda Dere’nin motosikleti hurda halde ve şase numaraları kazınmış halde bulundu. 20 bin TL değerindeki motosikletinin 15 bin TL masrafı olduğunu görünce şok olduğunu söyleyen Dere, bu miktarı ödeyemeyeceğini belirterek hırsızlara tepki gösterdi.

“Motosikletim çalınmasının üzerinden 8 ay geçtikten sonra bulundu”

Motosikletinin yaklaşık 1 yıl önce Kurtuluş Mahallesi’ndeki evinin önünden zincirle kilitli haldeyken çalındığını aktaran Şahin Dere, “Eskişehir hırsızlık masası ekibi motoru 8’inci ayda bulmuş. Hırsızlar şase numarasını kazıdıkları ve plakayı attıkları için tespit edilememiş. Bursa Kriminale gitmiş, orada benim olduğu tespit ediliyor. Bana emniyetten ‘Motorun bulundu’ diye telefon geldi. Orada benim olduğunu ben de tespit ettim” diye anlattı.

“20 bin TL’lik motosikletimde 15 bin TL zarar çıktı”

Hırsızların motosikletini hurdaya çevirdiğini ifade eden Dere, binilebilecek bir hale getirebilmeleri için tamirciye geldiğini söyledi. Motosikletinin değerinin 20 bin TL olduğunu, 15 bin TL zarar çıktığını dile getiren Dere, “Bu zararı ben karşılayacağım, hırsızlar ortada yok. Motorum kullanılamaz, çünkü şase numaralarını kazımışlar. Tekrar şase numarası çaktırmam ve plaka çıkarttırmam lazım. Onların da maliyeti çok yüksek. Ben emekliyim, bu maliyeti kaldıracak vaziyette değilim. Motoruma çekme belgesi alacağım. Yapacak bir şey yok. Hurdalığa koyacağım” dedi.

“Adamlar çalışmadan yemeyi meslek haline getirmişler”

Motorunun bu halde olmasına şok olduğunu söyleyen Dere, “Bu benim emeğim. Buna 20 bin TL para vermiştim alırken, benim için çok değerli ve kıymetliydi. Eskişehir’de trafik sorunu olduğu için motora binmek istedim. Motorum bulundu, ama binilecek vaziyette değil şu anda. Eskişehir polisi hırsızlık masası çok iyi çalışıyor, ama hırsızlara nedense ceza verilmiyor. Bu kapıdan gir, diğer kapıdan çık hikâyesi oluyor. Elini kolunu sallayarak geziyor bu hırsızlar. Benim gibi bir sürü insanın canını yakıyorlar. Adamlar çalışmadan yemeyi meslek haline getirmişler” diyerek tepki gösterdi.

“Beyefendinin maddi imkânlarına göre hareket ettirebilecek kadar tamir sağladık”

Dere’nin motosikletinin durumu hakkında konuşan motor tamir ustası Enes Emiroğlu, “Motosiklet çalındığında tüm aksamları hasar görmüş durumdaydı. Ön, arka teker vidaları, egzozu, motor aksamı çalışmıyordu. Koltuğu tamamen deforme etmişlerdi. Kilometre saatinde ve far sinyal aksamlarında büyük, ciddi hasarlar vardı. Beyefendi motorunu bize getirdi, tüm şikâyetlerini giderdik. Arka ve ön lastiğinde yarıklar vardı, bunların hepsini değiştirdik. Şu anda kullanılacak pozisyona getirdik motoru. Aşağı yukarı 3-4 bin TL’ye yakın bir masraf yaptı. Bu beyefendinin şu anki cebinden çıkarttığı masraf. Hala hasar var, beyefendinin gücü yetmediği için motoru hareket ettirebilecek kadar tamiri sağladık. İnşallah bir daha çalınmaz diye düşünüyoruz” diye konuştu.

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