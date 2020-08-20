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(Özel) Büyükçekmece’de kanlı hesaplaşma güvenlik kamerasında
BÜYÜKÇEKMECE’DE DÜN AKŞAM 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI OLAYA İLİŞKİN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI.
Asayiş 20.08.2020, 09:30
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Büyükçekmece’de dün akşam 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, dün akşam saatlerinde Mimaroba Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı husumetli iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavgada, Sıddık Özer, Sadık S., Serdar S. ve Münevver K. yaralandı. Olay sonrası kısa sürede gelen polis ekipleri çalışmalarına başladı 2 kişi gözaltına alındı. Yaşanan olay sonrası Sıddık Özer(20) isimli genç hayatını kaybetti.
Yaşanan silahlı kavga anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
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