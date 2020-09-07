(Özel) Bursalı bisikletçi ölümden böyle döndü

Bursa’da antrenman yapan bisikletçi Uludağ’dan inerken virajı alamayınca bariyerlere girdi. Ölümden dönen bisikletçinin o anları aksiyon kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaza, geçtiğimiz haftalarda Bursa Uludağ yolunda meydana geldi. Havaların sıcak olması nedeniyle sabahın erken saatlerinde bisiklet antrenmanı için 3 saat pedal çevirerek Uludağ’a çıkan Ramazan Sarıöz, dönüş yolunda kaza yaptı. Virajı alamayan Sarıöz, 65 kilometre hızla bariyerlere çarptı. O anlar saniye saniye aksiyon kamerası tarafından kaydedilirken, kask gözlük gibi güvenlik önlemlerini alan Sarıöz, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yoldan geçen vatandaşların yardımıyla üzerindeki şoku atlatan Sarıöz, olay yerine çağrılan ambulansla hastane kaldırıldı.

Kaza sonrası sağlık durumunun iyi olduğunu, bir anlık dalgınlıkla kazayı yaptığını belirten Sarıöz, bu sporu yapanları da güvelik önlemlerine her zaman dikkatli olmaları konusunda uyarmayı ihmal etmedi.