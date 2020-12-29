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(Özel) Bursa’da motorlu kurye otomobile çarptı
Bursa’da motorlu kurye ana yolda otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.
Asayiş 29.12.2020, 09:26
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Bursa’da motorlu kurye ana yolda otomobile çarptı. Motosiklet sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.Kaza, önceki gün saat 16.00 sıralarında Bursa-İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki motosiklet, önündeki aracın aniden yavaşlaması üzerine duramayarak E.K. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpışma neticesinde motosikletten düşen A.S. kazayı ufak sıyrıklarla kazayı atlattı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
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