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(Özel) Bursa’da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu

Bursa’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Asayiş 05.09.2021, 09:04
(Özel) Bursa’da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu

Bursa’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Ömer Biltekin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Salih Y. kontrolündeki 16 L 1084 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılırken, sağlık ekipleri tarafından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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