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(Özel) Bursa’da gençlerin saatler süren kedi kurtarma operasyonu

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE GİREN YAVRU KEDİ, SAATLER SÜREN MÜCADELENİN SONUNDA KURTARILDI

(Özel) Bursa’da gençlerin saatler süren kedi kurtarma operasyonu

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE GİREN YAVRU KEDİ, SAATLER SÜREN MÜCADELENİN SONUNDA KURTARILDI

26 Mayıs 2020 Salı 09:46
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(Özel) Bursa’da gençlerin saatler süren kedi kurtarma operasyonu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobile giren yavru kediyi kurtarmak için seferber olan gençler, saatler süren mücadelenin ardından kediyi arabanın içerisinde çıkartarak özgürlüğüne kavuşturdu.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Dürüst Sokak üzerinde bulunan bir hafif ticari araç içerisinde saatlerdir kedi sesi geldiğini duyan çevredeki gençler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ancak gelen ekipler araç sahibine ulaşamayınca olay yerinden ayrıldı. Bunun üzerine gençler çevrede yaptıkları araştırma sonucu araç sahibine ulaştı. Aracın kaputunun açılmasıyla saatler süren bir mücadele başladı. Yavru kediyi kurtarmak için her yolu deneyen gençler ile vatandaşlar bir türlü kediyi çıkarmayı başaramadı. Bunun üzerine arabanın farklı noktalarında parçalar sökülerek kedi kurtarılmaya çalışıldı. Ancak korkutuğu için bir türlü saklandığı yerden çıkamayan yavru kedi sonunda araç sahibi tarafından kurtarıldı. Minik kedi yere bırakılmasıyla hızla gözden kaçarak kayıplara karıştı. Gençlerden Fırat Vural, "Çevrede uzun süre kedi sesi geliyordu. Biz de aşağı indik ve baktığımızda arabanın içinden geldiğini anladık. Çevrede yaptığımız araştırmada sahibini bulduk ve uzun süren mücadele sonucu kurtardık. Bayram bayram bizleri çok uğraştırdı ama kurtardığımız için çok mutluyuz" dedi.

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