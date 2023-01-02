(Özel) Bursa’da 731 bin 942 araç sürücüsüne 410 milyon 858 bin 530 lira ceza kesildi

Bursa Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında 1 yıl boyunca yapılan denetimler sonucu 731 bin 942 araç sürücüsüne 410 milyon 858 bin 530 lira ceza kesildi. Trafik kurallarını ihlal eden 9 bin 237 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca meydana gelen 41 kazada 47 kişi hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yıl boyunca binlerce noktada gece ve gündüz trafiğin kontrolü ve asayişin sağlanması için denetimler gerçekleşti. Yapılan denetimler sonucu 2 milyon 330 bin 789 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 731 bin 942 araç sürücüsüne 410 milyon 858 bin 530 lira cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetimler sonucu 14 bin 25 araç trafikten men edilirken, tarfik kurallarını hiçe sayan 9 bin 237 araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu.

Ekiplerin yeni yıldada çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.