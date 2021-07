(Özel) Bursa’da 3. kata balta fırlattı, satırla tehdit etti

Bursa’da bir kişi, yeğeninin 3. kata balta fırlattıktan sonra keserle tehdit ettiği anları cep telefonuyla kaydetti.

Olay, geçtiğimiz gün Yıldırım’a bağlı Mesken Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu belirtilen kişinin akrabalarını sürekli tehdit ettiğini, cinsel organını gösterdiğini belirten Ömer Ali Şahin son olarak cep telefonu kamerası ile 3. kata fırlatılan baltayı ve satırla tehdit edildiği anları kayıt altına aldı. İki aydır sürekli olayların devam ettiğini, defalarca şikayetçi olduğunu fakat yeğeninin hiç bir ceza almadığını belirten Ömer Ali Şahin, ’’ Videoda zaten her şey açık ve net şekilde görülüyor. Şahıs madde bağımlısı, madde satıcısı, sicili bozuk olan ve pandemi sebebiyle şartlı tahliyeyle cezaevinden çıkan bir şahıs. Aynı zamanda bizim akrabamız oluyor. Uzun süredir sürekli bir saldırı halleri var. Eve balta fırlatmasından mı, silah çekmesinden mi, yoksa sürekli tehditler savurmasından mı, evdeki çocuklara, kadınlara cinsel organını göstermesinden mi, yoksa mahallede uyuşturucu satmasından dolayı mahallede sürekli farklı araçların girip çıkmasından mı, hangi birinden bahsedeceğimizi bilemiyoruz açıkçası. Bu olaylar yaklaşık iki aydır devam ediyor. Son günlerde iyice dozunu arttırdı bu olayların. Artık yoksunluk mu yaşıyor ne tarz durumlar yaşıyor bilemiyoruz. Bu olayların ardından biz suç duyurusunda bulunduk. Hem savcılık hem de karakola. Bir hafta arayla sürekli şikayetler de bulunduk. Her seferinde farklı kişilerin şikayetleri de oldu. Bu durumla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Çünkü bu tür olaylar basit suçlar olduğu için pandemi sürecinden de yararlanıldığını düşünüyorum. Bu konuyla ilgili büyük sıkıntılarımız var. Her gün aynı evin içerisinde yengemiz var. İki tane yeğenim var. Birisi 5 yaşında, biri dokuz yaşında. Kapının önüne çıkartmaya korkuyoruz. Herhangi bir saldırı olur, herhangi bir rehin alma olur yada yaralamalar olur gibi sıkıntılar yaşıyoruz. Bugün hepimiz işinde gücünde insanlarız. Sabah işe çıkıp geldiğimiz de aklımız sürekli orada kalıyor. Bugün bakkala giderken bile acaba karşılarına çıkacaklar mı diye ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gerekli mercilerden bu konuyla ilgili yardım bekliyoruz. Ama herhangi bir sonuç elde edemiyoruz. Bu olaylara şahitlik eden bir çok insan var. Bütün mahalleli şahit ve şikayetçi. Bir sürü görüntü var elimizde. Fakat adam hala yapacağından geri kalmıyor. Ne yapacağımızı gerçekten bilmiyoruz. Birilerinin canı yanmadan lütfen bu tarz kişileri kontrol altında tutsunlar ve gerekli cezaları versinler’’ dedi.