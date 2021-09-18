(Özel) Bu da jilet müzesi: 100 yıllık jiletler, 70 yıllık usturalar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde berber dükkanında bulunan mini müzede 100 yıllık jiletler ve 70 yıllık usturalar bulunuyor. Bu berbere gelenler tıraş olurken nostaljiyi yaşıyor.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde berberlik yapan 55 yaşındaki Ayhan Demirağ, mesleğe olan ilgisi sebebiyle 44 yıldır berberlik malzemeleri biriktiriyor. Mesleğe çırak olarak ilk başladığı 11 yaşından beridir, nerede eski bir tıraş malzemesi görse gerekirse parasını verip aldığını belirten 55 yaşındaki Demirağ, bir süre sonra dükkanının bir vitrininden mini bir müze yaparak topladığı malzemeleri orada sergilemeye başladı. Berberin mini müzesinde 50 yıldan 100 yıla kadar jilet ve usturalar bulunuyor. Berbere gelen vatandaşlar ise tıraş olmanın yanı sıra müzeye de bakarak, geçmişe gidiyor.

Mesleğe olan ilgisi ona jilet müzesi yaptırdı

Tıraş olmaya gelen bazı vatandaşların gözü bu jiletlere çarptığında gençliklerini hatırladıklarını dile getiren Ayhan Demirağ, “1977’den beridir bu meslekteyim. Jiletim icabı da jilet, ustura, ustura bileme kayışı gibi malzemeleri biriktirdim. Ve bunları dükkanımda sergiliyorum. Mesleğe başladığımdan beridir biriktiriyorum. Mesleğe olan ilgimden dolayı bir süre sonra bunları biriktiremeye başladım. Jiletlerimizden 100 yıllık olanda var, 80-50 yıllık olan da var. Müşterilerin hoşuna gidiyor. Meraklısı veya o dönemi yaşayanlar gelip uzun uzun bakıyor. Güzel olmuş diyen de var. Farklı olmuş diyen de var. İşte diyor ki bu benim zamanımda kullanılan jiletmiş. Mesela gelip bakıyorlar biz ilk tıraşımızı, ilk sakalımızı şu jiletle olduk diyende çıkıyor. Geçiyor karşısında uzun uzun seyrediyor. Sağdan soldan topladığım jiletler de var. Kendim görüp aldığım da var. Adam mesela eskimiştir dükkanına koymuştur. Oradan parayla temin ettiklerim de olmuştur” dedi.