(ÖZEL) Bilecik’te hastaya giden ambulansın zor anları

Bilecik’te bir hastaya giden ambulans trafik karmaşası yüzünden zor anlar yaşadı. Hem geliş hem de gidiş yolu kapalı olan ambulans sürücü adeta isyan etti.

Olay; Bilecik merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Stadyum Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir hastaya giden ambulans Yediler Kavşağı’ndan cadde üzerine girdiğinde duyarsız sürücülerin sağlı sollu uygunsuz parkları yüzünden sıkışan trafikte ilerleyemedi. Bu sıkışan trafiğe bir de kul servisleri girince trafik adeta felç oldu. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler adeta pes dedirtti.