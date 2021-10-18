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(ÖZEL) ’Bilecikli Neron’ yine yakalandı

Bilecik’te bir ormanlık alanda çıkan yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs, daha önceden bir barakayı ateşe verdiği Çöplük mevkiinde zabıta ekipleri tarafından yine yakalandı.

Asayiş 18.10.2021, 11:26
(ÖZEL) ’Bilecikli Neron’ yine yakalandı

Bilecik’te bir ormanlık alanda çıkan yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs, daha önceden bir barakayı ateşe verdiği Çöplük mevkiinde zabıta ekipleri tarafından yine yakalandı.

Bilecik’te geçtiğimiz aylarda Bilecik-Vezirhan D-160 karayolunda Gülümbe Köyü Aptalderesi Mevkiinde yaşanan orman yangını zamanında müdahale ile büyümeden söndürülmüştü. Yangın alanında, üzerinden tiner şişesi çıkarak gözaltına alınan Erkan A. (43), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Zabıta ekipleri tarafından Çöplük mevkiinde yeniden görülen şahıs, ne yaptığının sorulması üzerine, "Buralarda geziyorum" cevabını verdi. Yeniden bir yangına sebep vereceği ihtimali üzerine zabıta ekipleri durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ’Bilecikli Neron’ diye anılan Erkan A.’yı uzaklaştırarak uyarılarda bulundu.

Her yangının altından o çıkıyor

Öte yandan Erkan A., orman yangının ardından Bilecik Kent Ormanı’nda üzerinde bir pet şişe içinde tiner ile yakalanmıştı. Bu olaydan bir kaç gün sonra Çöplük mevkiinde bir bakaradan çıkarak koşan Erkan A.’yı gören zabıta ekipleri hemen barakaya gitmiş, içeride çıkan yangını kendi çabalarıyla söndürmüştü.

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