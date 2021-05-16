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(Özel) Beyoğlu’ndaki çatışmanın zanlıları adliyeye sevk edildi

Beyoğlu’nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın zanlıları adliyeye sevk edildi.

Asayiş 16.05.2021, 12:18
(Özel) Beyoğlu’ndaki çatışmanın zanlıları adliyeye sevk edildi

Beyoğlu’nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın zanlıları adliyeye sevk edildi.

Dün Beyoğlu’nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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