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(ÖZEL) Beyoğlu’nda taksinin yaşlı adama çarptığı anlar kamerada

Beyoğlu’nda dün yaşlı bir adam trafik ışıklarının olduğu yerden karşıya geçmek isterken seyir halindeki bir taksi yaşlı adama çarptı, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Asayiş 12.10.2021, 10:03
(ÖZEL) Beyoğlu’nda taksinin yaşlı adama çarptığı anlar kamerada

Beyoğlu’nda dün yaşlı bir adam trafik ışıklarının olduğu yerden karşıya geçmek isterken seyir halindeki bir taksi yaşlı adama çarptı, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay saat 10.30 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi Tarlabaşı Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre göre yaşlı adam trafik akış halindeyken karşıya geçmek istedi. Tarlabaşı Bulvarında seyir halinde olan 34 TAE 75 plakalı taksi şoförü yayayı son anda fark ederek frene bastı ama duramadı. Yaşlı adama çarpan taksi şoförü aracından indi, adama baktıktan sonra hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Taksi şoförü, sağlık ekipleri gelene kadar yaşlı adamın başından ayrılmadı. Trafik ve polis ekipleri de kısa sürede olay yerine geldi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı vatandaşı hastaneye kaldırdı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. görüntülerde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama taksinin çarptığı anlar gözler önüne serildi.

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