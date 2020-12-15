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(Özel) Beyoğlu’nda lokantaya silahlı saldırı
Beyoğlu’nda aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu iki şahıs, yabancı uyruklu bir kişinin lokantasını kurşun yağmuruna tuttu. Aynı olayın 10 gün öncede yaşandığı öğrenildi. Yaşanan iki saldırı anı da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Asayiş 15.12.2020, 11:14
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Beyoğlu’nda aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu iki şahıs, yabancı uyruklu bir kişinin lokantasını kurşun yağmuruna tuttu. Aynı olayın 10 gün öncede yaşandığı öğrenildi. Yaşanan iki saldırı anı da güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Olay, Beyoğlu, Erdem Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu iki şahıs aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu kişinin lokantasına 10 gün önce tabanca ile ateş açtı. Öfkesi dinmeyen yabancı uyruklu kişiler, gece saat 03.00 sıralarında tekrar dükkanın önüne gelerek kurşun yağdırdı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, lokantada maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alıp şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 10 gün önce ve gece yaşanan silahlı saldırının görüntüleri saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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