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(Özel) Beyoğlu’nda 40 ekip ve 100 personelle huzur uygulaması

BEYOĞLU’NDA EMNİYET GÜÇLERİNCE ÇEŞİTLİ NOKTALARDA 40 EKİP VE 100 PERSONELLE HUZUR UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Asayiş 07.10.2020, 09:03
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(Özel) Beyoğlu’nda 40 ekip ve 100 personelle huzur uygulaması

Beyoğlu’nda emniyet güçlerince çeşitli noktalarda 40 ekip ve 100 personelle huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı Yıldırım Ekipleri ve Motorize Yunus ekiplerince dün ilçede Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. 40 ekip ve 100 personelin görev aldığı uygulamada Beyoğlu’nda Dolapdere, Ömer Hayyam ve Tarlabaşı Bulvarı başta olmak üzere birçok noktada denetleme noktaları kuruldu. Ekipler bu noktalarda şüpheli araçları durdurarak araçlarla yolcu ve sürücüler üzerinde arama yaptı.

İlçe genelinde gerçekleştirilen denetlemelerin ilerleyen saatlerde de devam edeceği öğrenildi.

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