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(Özel) Beykoz’da yarım asırlık dut ağacı binanın üzerine devrildi

İSTANBUL BEYKOZ'DA YARIM ASIRLIK DUT AĞACI BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ İLE TEK KATLI BİR BİNANIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

(Özel) Beykoz’da yarım asırlık dut ağacı binanın üzerine devrildi

İSTANBUL BEYKOZ'DA YARIM ASIRLIK DUT AĞACI BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜ İLE TEK KATLI BİR BİNANIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

31 Mayıs 2020 Pazar 09:27
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(Özel) Beykoz’da yarım asırlık dut ağacı binanın üzerine devrildi

İstanbul Beykoz’da yarım asırlık dut ağacı büyük bir gürültü ile tek katlı bir binanın üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Olay, Beykoz İncirköy Mahallesi’nde Bilge Çıkmazı Sokak’ta sabah saatlerinde meydana geldi. Yarım asırlık dut ağacı henüz bilinmeyen bir nedenle çıkmaz sokak üzerindeki tek katlı bir binanın üzerine devrildi. Binada yaşayan Yıldız Güzel ve ailesi, büyük korku ve panik yaşadı. Aile gürültü ile kendilerini dışarı attı daha sonra belediyeyi arayarak yardım istedi. Belediyenin ihbarı üzerine olay yerine belediye ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri hızarlı motor ile dut ağacını bölümlere ayırarak çatının üzerinden aldı. Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binada ve çatı kısmında maddi hasar meydana geldi.

Evden gürültü ile kendini dışarı atan Seda Aycı, “Sabah kalktığımızda yüksek gürültülü bir sesle uyandık. Ben belediyenin taş döktüğünü zannettim meğer ağaç evin çatısına düşmüş. Sabah kalktığımızda ağaç dalları kapının üzerindeydi. Beykoz Belediyesini aradık, sağ olsunlar onlar itfaiye ekiplerini yönlendirdi ve zabıta arkadaşlarımız da bize yardıma geldi. Ölen ya da yaralan yok ama evimizde maddi hasar meydana geldi” diye konuştu.

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