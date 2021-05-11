(Özel) Beşiktaş’ta feci kazanın yaşandığı otobüs akıbetini bekliyor

Balmumcu’da bariyerlere çarpması sonucu 31 yaşındaki genç bir kadının ölümüne neden olan çift katlı İETT otobüs, kazadan sonra çekildiği otoparkta akıbetini bekliyor. Facianın boyutunun gözler önüne serildiği otobüse giren bariyerlerin halen içerisinde olduğu görüldü.

Beşiktaş Balmumcu Barbaros Bulvarı’nda geçtiğimiz 21 Nisan Çarşamba günü yaşanan kazada, çift katlı İETT otobüsünün sürücüsü Baki T., seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenmişti. Altgeçitten geçtiği esnada çarptığı bariyerlerin otobüse girmesi sonucu en arka koltukta oturan 31 yaşındaki evli ve 2 çocuk annesi Sevgi Yamaç Yalçın feci şekilde hayatını kaybetmiş, Münir B. ise yaralı olarak kurtulmuştu. Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlatırken, olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ise otobüste incelemelerde bulunarak araç içi kamera görüntülerini izlemişti.

Otobüs içerisindeki bariyerlerle akıbetini bekliyor

Şoförün kaza sırasında cep telefonu ile ilgilendiğini belirlenmesi üzerine gözaltına alınan şoför önce emniyete götürülmüş ardından da sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Yalçın’ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kazanın yaşandığı otobüs ise çekici yardımıyla otoparka götürülmüştü. Yaklaşık 1 aydır çekildiği otoparkta bekletilen otobüsün akıbetinin ne olacağını bekliyor. Kaza esnasında içerisine giren bariyerlerin otobüste olduğu görülürken, facianın boyutu ise gözler önüne serildi.