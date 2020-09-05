(Özel) Bekçilerden kaçan şahıs metrobüs yoluna atladı
BEKÇİLERDEN KAÇAN ŞAHIS METROBÜS YOLUNA DÜŞEREK YARALANDI
Avcılar’da yabancı uyruklu bir genç, kendisine kimlik soran gece bekçilerine kimlik vermeyince kaçmaya başladı. Üst geçitte bekçilerden kaçmaya çalışınca üst geçitten atlayan genç, metrobüs yoluna düşerek yaralandı.
Olay, önceki akşam saat 23.00 sıralarında Avcılar İBB Sosyal Tesisler durağına meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üst geçitte asayiş uygulaması yapan gece bekçileri bir genci durdurarak kimlik istedi. Bekçilere kimliğini vermeyen genç koşmaya başladı. Bir süre koşan genç daha sonra üst geçitten E5 karayoluna atlayarak metrobüs yoluna düştü. Yaralanan gencin yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan gencin vücudunda kırıklar olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şahsın ise aranmasının olduğu ve bu nedenle gece bekçilerine kimliğini bu yüzden vermek istemediği tespit edildi.
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