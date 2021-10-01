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(Özel) Başkent’te kaza yapan otomobil marketin manav reyonuna daldı

Ankara’nın Sincan ilçesinde kaza sonucu kontrolden çıkan otomobil, manav reyonuna çarparak durabildi.

Asayiş 01.10.2021, 11:58
(Özel) Başkent’te kaza yapan otomobil marketin manav reyonuna daldı

Ankara’nın Sincan ilçesinde kaza sonucu kontrolden çıkan otomobil, manav reyonuna çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, kaza Sincan ilçesi Andiçen Mahallesi’nde Güzargah ve Gönlübol caddeleri kavşağında meydana geldi. Hüseyin B.’nin kullandığı araç, Güzargah Caddesi kavşağına geldiğinde Melek A.’nın kullandığı 06 CLP 068 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu kontrolden çıkan 06 CLP 068 plakalı araç, bir marketin manav reyonuna girerek durabildi. Kazada maddi hasar meydana geldi.

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