(Özel) Başakşehir Katı Atık Aktarma Merkezi önündeki uzun kuyruk kamyon şoförlerini isyan ettirdi

Başakşehir Katı Atık Aktarma Merkezi önünde her gece yaşanan çöp dökme kuyruğu, şoförleri isyan ettirdi. Uzun uzun kornaya basarak protesto yapan çöp kamyonu şoförleri mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başakşehir Katı Atık Aktarma Merkezi’nde çöp kamyonlarının uzun süre kuyrukla bekletilmesi şoförleri isyan ettirdi. İlçelerden topladıkları çöpleri dökmek için tesise gelen kamyon şoförleri, uzun saatler boyu kuyrukta beklediklerini savunarak duruma tepki gösterdi.

Kuyrukta bekleyen şoförlerden Bayram Yusufoğlu, "Biz gece gece saat 12’den beri bu rezilliği her gün çekiyoruz. Bakın saat 03.00 olmuş. Çıkmamız en az 2 saati daha bulacak ve saat 05.00 olacak. Arabayı dökükten sonra tekrar sokaklara girip bir bölgeyi daha alacağız ve sabahın saat 8, 9’una kadar bizi bu şekilde her gün perişan ediyorlar. 2 yıldır bu rezilliği çekiyoruz. Allah rızası için bir çözüm bulsunlar. Gerçekten çok zor durumdayız. Tuvalet yok, yiyecek yok, içecek yok. Nereden baksanız 3 km sadece döküm kuyruğu. Bu bir son bulsun başka hiçbir şey istemiyoruz" dedi.

Başka bir şoför Alptekin Uzun ise şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesinin AK Partili ilçe belediyelerine yapmış olduğu bir zulüm. Gördüğünüz gibi her akşam bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Kuyruk belli değil. İşimizi yapamıyoruz. Mahallelerin çöpleri sabahlara kadar duruyor. Bu durumdan çok rahatsızız. Şikayetimizi birkaç defa dile getirmemize rağmen yönetimin bu konuyla ilgili almış olduğu herhangi bir karar yok."

Mustafa Uçar isimli şoför ise "Kuyruk belli bir kilometreyi geçti. Saat 00.20’de buraya geldim sıraya girdim. Şu anda saat 02.00’yi geçti. Hala bekliyoruz. İbb normalde 16 milyon için çalışıyoruz diyor yalnız sıranın ne kadar uzadığını burada görüyoruz. Normalde her yolda insanlar bekleme yapabilir. Uzun yola gidiyorlar. En az 100 km yol yapıyorlar. Yolda trafik olabilir ama bu her zaman olmaz. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Sesimizin duyulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Şoförler İBB’ye tepkilerini göstermek maksadıyla araçlarının kornalarına uzun uzun dakikalarca bastı. O anlar kameraya yansıdı.