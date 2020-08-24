(Özel) Bağcılar’da sokakta oyun oynayan çocuğu otomobil ezdi

Bağcılar’da bir otomobil, ara sokakta oyun oynayan çocuğu fark etmeyerek altına alarak sürükledi. Feci kaza anı kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bağcılar Yüzyıl Mahallesi’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşlarıyla oyun oynayan bir çocuk aniden sokağa giren bir aracın altında kalarak sürüklendi. Feci kaza anı kameralar yansıdı. Kameralara görüntüde 2 çocuğun sokakta oyun oynadıkları görülüyor. Çocuklardan birinin yerinden kalktığı sırada aniden sokağa bir aracın girdiği görülüyor. Görüntülerde sokağa giren otomobilin yerde oynayan çocuğu altına alarak sürüklediği görülüyor. Bir süre duraklayan sürücünün daha sonra ilerlediği görülüyor. Bu sırada araç altında kalan çocuğunda sendeleyerek araç altından çıktığı görülüyor.