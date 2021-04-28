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(Özel) Bağcılar’da kafeye korona virüs baskını

İstanbul Bağcılar’da bir kafeye baskın yapan polis ekipleri, içeride bulunan 65 kişiye ceza kesti. İş yeri sahiplerinin polise yakalanmamak için ışıkları kapattığı görüldü.

Asayiş 28.04.2021, 09:39
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(Özel) Bağcılar’da kafeye korona virüs baskını

İstanbul Bağcılar’da bir kafeye baskın yapan polis ekipleri, içeride bulunan 65 kişiye ceza kesti. İş yeri sahiplerinin polise yakalanmamak için ışıkları kapattığı görüldü.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri korona virüs denetimleri kapsamında bir kafede ışıkların kapalı olduğunu ancak içeride hareketlilik olduğunu fark etti. Sancaktepe Mahallesi’nde bulunan kafeye giren ekipler, içeride yasak olmasına rağmen 65 kişiyle karşılaştı. Ekipler işletme sahibine ve içeride bulunanlara ceza kesti. 65 kişiye toplam 225 bin 485 TL idari para cezası uygulandı.
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