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(Özel) Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla atarak park halindeki bir başka aracın üzerine devrildi

Sultangazi’de aydınlatma direğine çarpan otomobil, takla atarak park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 21.09.2021, 09:27
(Özel) Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla atarak park halindeki bir başka aracın üzerine devrildi

Sultangazi’de aydınlatma direğine çarpan otomobil, takla atarak park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, geçtiğimiz gece 02.45 sıralarında Sultangazi Cebeci mahallesi Eski Edirne asfaltı üzerinde yaşandı. U.G yönetimindeki plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle bir anda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Takla atan otomobil, park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Feci kaza güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Kazada sürücü U.G ve yanında bulunan M.A isimli kadın hafif şekilde yaralandı. Araçtan vatandaşların yardımı ile çıkartılan yaralılar, tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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