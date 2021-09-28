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(Özel) Ayakkabı çalan hırsızın rahat tavırları hayrete düşürdü

Zeytinburnu’nda önceki gün öğle namazı kılmaya gelen bir vatandaşın ayakkabısı çalındı. Camiye gelerek ayakkabı çalan hırsızın rahat tavırları hayrete düşürürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 28.09.2021, 10:23
(Özel) Ayakkabı çalan hırsızın rahat tavırları hayrete düşürdü

Zeytinburnu’nda önceki gün öğle namazı kılmaya gelen bir vatandaşın ayakkabısı çalındı. Camiye gelerek ayakkabı çalan hırsızın rahat tavırları hayrete düşürürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle namazında Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Selvili Çınar Camisi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, insanların tam namaz kıldığı anı fırsat kollayan hırsız gözüne kestirdiği ayakkabıyı çalarak camiden uzaklaştı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsız bütün ayakkabıların önünden geçti. Önceden gözüne kestirdiği ayakkabıyı namaz anında çalarak camiden çıktı. Namazdan sonra ayakkabısının çalındığı fark eden vatandaş caminin güvenlik kamerasına baktı. Ayakkabısının çalındığı anı saniye saniye izledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın rahat tavırları hayrete düşürdü.

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