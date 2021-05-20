(Özel) Avcılar’da şüpheli araç ortalığı birbirine kattı

Avcılar’da içerisinde 3 şüphelinin bulunduğu otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Aracın el frenini çekmeden topallayarak kaçan şüpheli hızla uzaklaşırken araç bir süre kendi kendine hareket ederek yolun ortasında durdu. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Olay dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kiralık otomobil ile caddede seyreden 3 şüpheli, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Caddede hızla seyreden şüpheliler, bir otomobile çarparak kaza yaptı. Kazanın ardında araçtan inen 2 şüpheli kaçmaya çalıştı. Ancak zanlılar Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Şüpheli aracın şoför mahallindeki şahıs ise kazadan sonra araç ile birlikte kaçmaya devam etti. Polisten kurtulamayacağını anlayan zanlı, bir ara sokakta aracı terk etti ve yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada el freni çekilmeyen otomobil ise geri geri caddeye doğru kaydı. Trafiği tehlikeye düşüren otomobil, bir kazaya sebebiyet vermeden durdu. O anlar kameralara da saniye saniye yansıdı.

Polis ekiplerinin şüphelilerle ilgili çalışmaları devam ediyor.