banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydı yayınlandı
Veyis Ateş ve Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydı yayınlandı
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular

(Özel) Avcılar’da sokak ortasında adama kurşun yağdırdılar

Avcılar’da gece saatlerinde 42 yaşında bir adam henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sokak ortasında kurşunlandı. Karnından ve bacağından yaralanan adam, hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 20.06.2021, 09:47
(Özel) Avcılar’da sokak ortasında adama kurşun yağdırdılar

Avcılar’da gece saatlerinde 42 yaşında bir adam henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sokak ortasında kurşunlandı. Karnından ve bacağından yaralanan adam, hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde 42 yaşındaki S.S. isimli adam henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı silahlı saldırıya uğradı. Şahsın yakınları adamı hastaneye kaldırırken, S.S.’nin karnından ve bacaklarından toplam 3 kurşunla yaralandığı öğrenildi. Olayın kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmezken, hastaneye kaldırılan S.S.’nin tedavisi devam ediyor.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
23°
az bulutlu
banner493