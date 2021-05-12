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(ÖZEL)Avcılar’da baltalı, sopalı kavga: 1 yaralı

Avcılar’da, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle baltalı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada bir kişi yaralandı.

Asayiş 12.05.2021, 09:27
(ÖZEL)Avcılar’da baltalı, sopalı kavga: 1 yaralı

Avcılar’da, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle baltalı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi’ndeki iki aile arasında yaşandı. İddiaya göre, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce taraflar birbirlerine sopa ve balta ile saldırmaya başladı. Saldırının ardından taraflardan henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise kalabalığı dağıttı. Olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kavganın ardından elinde balda ile dolaşan bir şahıs cep telefonu kamerasına yansıdı.
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