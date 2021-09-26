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(Özel) Ataşehir’de oto tamirhanesine silahlı saldırıda baba ve oğlu yaralandı

Ataşehir’de bir şahıs, alacak verecek meselesi yüzünden sahipleri ile kavgalı olduğu oto tamirhanesine giderek silahla kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda baba ve oğlu yaralandı.

Asayiş 26.09.2021, 12:37
(Özel) Ataşehir’de oto tamirhanesine silahlı saldırıda baba ve oğlu yaralandı

Ataşehir’de bir şahıs, alacak verecek meselesi yüzünden sahipleri ile kavgalı olduğu oto tamirhanesine giderek silahla kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda baba ve oğlu yaralandı.

Olay, Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Emirler Caddesi üzerinde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs, 2 kişiyle birlikte otomobille geldiği oto tamirhanesine silahla ateş etmeye başladı. Kurşunların hedefi olan oto tamircisi Hakan Ü. ile oğlu Mert Can Ü. yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralılar çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çevredeki vatandaşların panik halleri, silahlı saldırıda ağır yaralanan Mert Can Ü. ve ayağından yaralanan babası Hakan Ü.’nün çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye götürülmesi yer alıyor. Silahlı saldırının nedeninin alacak verecek kavgası olduğu öne sürülürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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