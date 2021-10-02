(Özel) Ataşehir’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Ataşehir’de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı, araçlar ise hurda döndü. Kazaya karışan otomobilin yola fırladığı anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaza, Ataşehir’de Dudullu Caddesi, Atatürk Mahallesi’nde geçtiğimiz gün saat 21.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ataşehir istikametinde süratli şekilde ilerleyen Ömer Y. kontrolündeki 34 AOY 30 plakalı Minicooper marka otomobil, yola giren Meriç A. yönetimindeki 34 CLZ 497 plakalı Nissan marka otomobile süratli bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 araç yaklaşık 20 metre savruldu. Meriç A. kontrolündeki otomobil çarpmanın etkisiyle karşı şeride fırladı. Çevredeki vatandaşların olayı 112 acil çağrı merkezine ihbar etmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralılar hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, polis ekipleri olay yerinde başka bir kaza daha yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kazanın sesi ile olay yerine giden esnaf Ali Yıldırım, “Sesi duyduk olay yerine gittiğimizde kaza olmuştu. Aracın birisi karşıya geçerken diğer araç vurmuş ve karşı tarafa uçmuş. Polis ve sağlık ekipleri geldi hemen olay yerine” dedi.

Kazaya karışan otomobilin kontrolden çıkarak yola fırladığı anlar başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.