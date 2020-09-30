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(Özel) Ataşehir’de elektrik kabloları yangına neden oldu

ATAŞEHİR’DE ELEKTRİK KABLOLARI YANGINA NEDEN OLDU

Asayiş 30.09.2020, 09:09
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(Özel) Ataşehir’de elektrik kabloları yangına neden oldu

Ataeşehir’de üzerinde bir elektrik direğinde yangın meydana geldi. Gece saatlerinde başlayan yangın çevredeki otlara sıçraması paniğe neden oldu.

İddiaya göre, elektrik direğindeki kablolar koparak yere düştü. Yere düşen kablolar kısa sürede yanmaya başladı. Elektrik kablolarından çıkan kıvılcımlar yerdeki otları da tutuşturdu. Gece saatlerinde gerçekleşen yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

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