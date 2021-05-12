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(Özel) Asansör boşluğuna düşen adam hayatını kaybetti

Esenyurt’ta bir iş yerinde asansör boşluğuna düşen 35 yaşındaki aşçı hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Asayiş 12.05.2021, 10:24
(Özel) Asansör boşluğuna düşen adam hayatını kaybetti

Esenyurt’ta bir iş yerinde asansör boşluğuna düşen 35 yaşındaki aşçı hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, Esenyurt Osmangazi mahallesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Bir işyerinde aşçılık görevi yapan üç çocuk babası Ekrem Durmaz (35), yemek dağıtımı sonrasında ayrılırken asansör kabininin boşluğuna düşüp, ağır yaralandı. Yaklaşık 10 metrelik yükseklikten düşen adam, için arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Durmaz’ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Durmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Durmaz’ın cansız bedeni, otopsi için morga konulurken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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