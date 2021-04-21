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(Özel) Arnavutköy’de tehlikeli taşımacılık cep telefonu kamerasına yansıdı

Arnavutköy’de aracına sığmayan varili kapağı açık bırakılan bagaja koyan vatandaşın, taşınma yöntemi bu kadar da olmaz dedirtti. Varili tutması için iki çocuk da bagaja oturttulurken, tehlikeli taşımacılık anbean cep telefonu kameralarına yansıdı.

Asayiş 21.04.2021, 10:24
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(Özel) Arnavutköy’de tehlikeli taşımacılık cep telefonu kamerasına yansıdı

Arnavutköy’de aracına sığmayan varili kapağı açık bırakılan bagaja koyan vatandaşın, taşınma yöntemi bu kadar da olmaz dedirtti. Varili tutması için iki çocuk da bagaja oturttulurken, tehlikeli taşımacılık anbean cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde koca varil araca sığmayınca ilginç bir yönteme başvuruldu. Bagajın kapağı açık bırakıldı. Koca varil güçlükle bagaja sığdırıldı. Yayına da varili tutması için iki çocuk oturtuldu. Bu şekilde yola çıkan vatandaşın vurdumduymazlığı "bu kadarına da pes artık" dedirtti. Varilin tehlikeli bir şekilde taşınması arkadan gelen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
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