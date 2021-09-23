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(ÖZEL) Arnavutköy’de semaver hırsızı kadın güvenlik kamerasına yakalandı

Arnavutköy’de bulunan mağazanın önünde teşhir edilen semaverleri çalan kadın, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 1 ay içerisinde iki kere aynı işyerine gelen hırsız, kapı önünde bulunan semaverleri alarak kayıplara karıştı.

Asayiş 23.09.2021, 09:06
(ÖZEL) Arnavutköy’de semaver hırsızı kadın güvenlik kamerasına yakalandı

Arnavutköy’de bulunan mağazanın önünde teşhir edilen semaverleri çalan kadın, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 1 ay içerisinde iki kere aynı işyerine gelen hırsız, kapı önünde bulunan semaverleri alarak kayıplara karıştı.

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan bir demir çelik ve tencere satış mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, işyerinin önünde teşhir olarak sergilenen semaverleri dükkanın önüne gelen ve inceleme bahanesiyle çalarak kayıplara karışan hırsız, işyerinin güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı. Geçtiğimiz ay satış mağazasına gelen hırsız dükkan önünde bulunan semavere bakıyormuş gibi eline alarak kayıplara karışmıştı dün ise yine aynı şekilde dükkanın önüne gelen kadın hırsız semaveri inceliyormuş gibi yaptı ve parçalarını eline aldığı semaveri alarak hızlı adımlarla uzaklaştı. O anlar ise anbean güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

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