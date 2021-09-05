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(Özel) Arnavutköy’de komşuların tekmeli yumruklu kavgası kameraya yansıdı

İstanbul Arnavutköy’de komşular arasında bilinmeyen bir nedenle tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga saniye saniye kameraya yansıdı.

Asayiş 05.09.2021, 09:18
(Özel) Arnavutköy’de komşuların tekmeli yumruklu kavgası kameraya yansıdı

İstanbul Arnavutköy’de komşular arasında bilinmeyen bir nedenle tekmeli yumruklu kavga çıktı. Kavga saniye saniye kameraya yansıdı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde komşular arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tartışma, ilerleyen dakikalarda yerini tekmeli, yumruklu kavgaya bıraktı. Dakikalarca süren kavga, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

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