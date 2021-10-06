(ÖZEL) Arnavutköy’de hırsızların talan ettiği ahırından geriye elinde bir yangın tüpü kalan adam isyan etti

Arnavutköy’deki bir ahıra giren hırsızlar içeride bulunan 15 bin TL değerindeki metal, bakır ve plastik her şeyi çalarak hurdacıya sattı. Ahır sahibi ise, bir yangın tüpü kaldı onu da alın diye sokağın başına koyuyorum diyerek isyan etti. Hırsızların çaldıkları malzemeyi taşıma anları kamerada.

Olay, Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde kamyonetle ahırın olduğu yere gelen hırsızlar, kimse fark etmesin diye aracı uzağa park etti. Ahırın olduğu yere gelen hırsızlar, toplam 15 bin TL değerindeki kapıyı, su saatini, bakır kabloları, menteşeleri söküp rahat taşımak için el arabasına yükleyip kamyonetin yanına götürüp yüklediler. Çaldıkları malzemeleri hurdacıya satan hırsızlar kaçtı. Hırsızların malzemeleri el arabası ile çalma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Ahır sahibi ise yaşanan durum sonrasında, bir yangın tüpü kaldı zahmet etmesinler ben dışarıya koyuyorum bunu da diyerek isyan etti.

Hırsızların ahırına girerek talan ettiği Mehmet Suri Temur, “Bir gün komşularım beni aradı ve yerinize kamyon yanaşmış malzemelerini yüklüyorlar dedi. Ben hemen yola çıktım o esnada hırsıza sormuş komşular, ‘neden yüklüyorsunuz’ hırsız demiş ki ne olur bırakın biraz alayım. Ben geldim kamyonu yakaladım. Hırsız ortada yok. Bir kısım malzemeleri ellerinde yakaladık ama bir kısım malzeme ortada yok. Yine de ben burada mağdur durumdayım. Mahallede kuruş edecek malzemeleri çalıyorlar inanın. Ben hurdacıyı yakaladım hırsız kendini mal sahibi tanıtmış bilmiyorum. Enteresan bir durum gerçekten hurdacı malı götürüyor malımı istedim benden para istiyor, ben hırsızdan şikayetçi oldum. Zararımız şuanda 15 bin TL’den fazla durumda. Her yerde kablo vardı sökmüşler götürmüşler. Malzemeler çok pahalı koca koca malzemelerimiz vardı. Camları kırmışlar. Hep kayıt cihazımızı almışlar bunların hepsini belki 100 TL’den ucuza satmışlar, benden gelip isteseydi keşke. Yerimizi söylemek istemiyoruz ki diğer hırsızların iştahı kabarmasın” şeklinde konuştu.