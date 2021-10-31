(ÖZEL) Arnavutköy’de cinnet geçiren kadın, kaldığı otelin camından atlamak istedi

Arnavutköy’de bulunan bir otelde kalan İran uyruklu bir kadın, akşam saatlerinde cinnet geçirip cama çıktı. Camdan atlamak isteyen kadını polis ekipleri kurtardı. Kurtarılan kadın sağlık kontrolleri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saat 20.30 sularında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otele kocası ve bir çocuğu ile gelen İran uyruklu kadın sabah saatlerinde eşi ile tartışınca beraberinde geldiği kişi ve çocuğu kayıplara karıştı. Kadına çocuğunu göstermeyeceğini söylediği iddia edilen kişiyle telefonda konuştuğu esnada cinnet geçiren kadın kaldığı otelin camına çıkarak atlamak istedi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin ikna çalışmaları esnasında polis ekiplerinin müdahalesi ile camdan indirilen kadın kontrolleri yapılmak üzere Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.