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(Özel) Arnavutköy’de bir otomobili kurşunlayıp kaçtılar
Arnavutköy’de henüz kimliği tespit edilemeyen zanlılar, dün gece saatlerinde park halinde bulunan bir araca ateş açıp kaçtılar.
Asayiş 06.07.2021, 11:04
Arnavutköy’de henüz kimliği tespit edilemeyen zanlılar, dün gece saatlerinde park halinde bulunan bir araca ateş açıp kaçtılar.Olay, dün gece saat 02.35 sularında Arnavutköy Merkez Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre park halinde bulunan bir otomobilin yanına başka bir araçla gelen zanlılar otomobile 5 el ateş açıp kayıplara karıştı. Kurşunlanan otomobilin farklı noktalarına isabet eden mermi çekirdekleri olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelemeye alındı. Polis yaşanan olay sonrasında cadde üzerinde geniş güvenlik önlemi alırken kaçan zanlılar aranıyor.