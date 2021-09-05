(Özel) Arnavutköy’de araca silahlı saldırıda taraflar komşu çıktı

Arnavutköy’de bir market işletmecisinin aracına kurşun yağdırılmasının ardından saldırganların aileleri ile market işletmecisinin ailesi arasında yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Komşu oldukları öğrenilen tarafları polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Ayhan K. isimli market işletmecisi 34 ZV 2177 plakalı ticari aracı ile seyir halindeyken kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğramış ve araca kurşunların isabet etmesi sonucu önündeki bir otomobile vurarak durmuştu. Saldırganlar, duran aracın yanına gelerek ateş etmeye devam etmiş ve bir süre sonra araçlarına binerek olay yerinden kaçmışlardı. Aracına 11 el ateş edilen Ayhan K. ise bacağından yaralanmış ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı.

Tarafların aileleri komşu çıktı

Olayın ardından saldırganlar ile saldırıya uğrayan Ayhan K.’nın ailelerinin komşu olduğu ortaya çıktı. Saldırının ardından ailelerin mahallede kavga ettikleri öğrenildi. Kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle yatıştırdı. Kavganın yaşandığı mahallede tedbir amacıyla uzun süre çevik kuvvet ekipleri bekletildi. Öte yandan kavga anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.