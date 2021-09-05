banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
15 gökdelen dinamitlerle böyle yıkıldı
15 gökdelen dinamitlerle böyle yıkıldı
Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Avrupa kadrosu açıklandı
Filenin Sultanları finali kaçırdı
Filenin Sultanları finali kaçırdı
Çanakkale'de lüferin kilosu 150 lira
Çanakkale'de lüferin kilosu 150 lira

(Özel) Arnavutköy’de araca silahlı saldırıda taraflar komşu çıktı

Arnavutköy’de bir market işletmecisinin aracına kurşun yağdırılmasının ardından saldırganların aileleri ile market işletmecisinin ailesi arasında yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Komşu oldukları öğrenilen tarafları polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

Asayiş 05.09.2021, 09:40
(Özel) Arnavutköy’de araca silahlı saldırıda taraflar komşu çıktı

Arnavutköy’de bir market işletmecisinin aracına kurşun yağdırılmasının ardından saldırganların aileleri ile market işletmecisinin ailesi arasında yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Komşu oldukları öğrenilen tarafları polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Ayhan K. isimli market işletmecisi 34 ZV 2177 plakalı ticari aracı ile seyir halindeyken kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğramış ve araca kurşunların isabet etmesi sonucu önündeki bir otomobile vurarak durmuştu. Saldırganlar, duran aracın yanına gelerek ateş etmeye devam etmiş ve bir süre sonra araçlarına binerek olay yerinden kaçmışlardı. Aracına 11 el ateş edilen Ayhan K. ise bacağından yaralanmış ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştı.

Tarafların aileleri komşu çıktı

Olayın ardından saldırganlar ile saldırıya uğrayan Ayhan K.’nın ailelerinin komşu olduğu ortaya çıktı. Saldırının ardından ailelerin mahallede kavga ettikleri öğrenildi. Kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle yatıştırdı. Kavganın yaşandığı mahallede tedbir amacıyla uzun süre çevik kuvvet ekipleri bekletildi. Öte yandan kavga anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yorumlar (0)
31°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0