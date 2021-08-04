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(Özel) Arnavutköy’de apartman girişinde bulunan bisikleti çalıp böyle uzaklaştı

Anavutköy’de arkadaşıyla birlikte yürürken son anda fark ettiği bisikleti çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Asayiş 04.08.2021, 12:18
(Özel) Arnavutköy’de apartman girişinde bulunan bisikleti çalıp böyle uzaklaştı

Anavutköy’de arkadaşıyla birlikte yürürken son anda fark ettiği bisikleti çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Bolluca Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen 2 kişi apartmanın kapısının açık olduğunu ve içeride bisiklet olduğunu fark etti. Bisikleti fark eden 2 kişiden biri apartmandan içeriye girdi ve bisiklete binerek hızla uzaklaştı. Hırsızların o anları ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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