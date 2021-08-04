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(Özel) Arnavutköy’de apartman girişinde bulunan bisikleti çalıp böyle uzaklaştı
Anavutköy’de arkadaşıyla birlikte yürürken son anda fark ettiği bisikleti çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.
Asayiş 04.08.2021, 12:18
Anavutköy’de arkadaşıyla birlikte yürürken son anda fark ettiği bisikleti çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Bolluca Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen 2 kişi apartmanın kapısının açık olduğunu ve içeride bisiklet olduğunu fark etti. Bisikleti fark eden 2 kişiden biri apartmandan içeriye girdi ve bisiklete binerek hızla uzaklaştı. Hırsızların o anları ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.