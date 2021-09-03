banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Doğalgaza yüzde 15 zam
Doğalgaza yüzde 15 zam
İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 gizli zam
İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 gizli zam
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Doğalgaza yüzde 15 zam geldi!
Doğalgaza yüzde 15 zam geldi!

(ÖZEL) Arıza yapan tekne karaya oturmak üzereyken balıkçılar tarafından kurtarıldı

Arnavutköy Karaburun açıklarında motor kısmında arıza oluşan bir tekne ormanlı mevkiinde karaya oturmak üzereyken avlanmak için açılan balıkçı teknesindeki balıkçılar tarafından kurtarıldı. Kurtarılma anı ise, bir balıkçının cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Asayiş 03.09.2021, 09:15
(ÖZEL) Arıza yapan tekne karaya oturmak üzereyken balıkçılar tarafından kurtarıldı

Arnavutköy Karaburun açıklarında motor kısmında arıza oluşan bir tekne ormanlı mevkiinde karaya oturmak üzereyken avlanmak için açılan balıkçı teknesindeki balıkçılar tarafından kurtarıldı. Kurtarılma anı ise, bir balıkçının cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Karaburun Limanı’ndan açılan bir tekne ormanlı mevkii açıklarında motor bölümünden arıza yaptı. Arıza yapan tekne dalgaların etkisiyle kıyıya doğru ilerlemeye başladı. Kıyıya oturmak üzere olan tekne o esnada balık avından dönen balıkçılar tarafından kurtarıldı. Kurtarılma anı ise bir balıkçının cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Yorumlar (0)
31°
açık