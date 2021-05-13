(ÖZEL) Aracına çarpıp kaçan İETT otobüsünü kilometrelerce kovaladı

Başakşehir’de aracına vurup kaçan İETT şoförünü kilometrelerce kovaladı. Çileden çıkan vatandaş yakaladığı otobüs şoförünü polisler gelene kadar bırakmadı kendisinden şikayetçi oldu.

Olay , dün saat 19.15 sularında Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Murat S. İsimli şahıs aracı ile yolda ilerlerken bir İETT otobüsü aracına vurdu. Aracına çarpan İETT otobüs şoförünün durarak kendisinden özür dilemesini bekleyen vatandaş şoför kaçmaya başlayınca çileden çıktı. Kendisine çarpan İETT otobüsünü kilometrelerce kovaladı en son önüne kırarak durdurdu. Durdurduğu İETT otobüs şoförünü polis ekipleri gelene kadar göndermeyen vatandaş polis ekiplerinin gelmesi ile birlikte şoförden şikayetçi oldu.

Devletin arabasıyla bir devlet memuru nasıl yapar ?

İETT otobüsünü kilometrelerce kovalayan Murat S. , “Geride benim aracıma çarptı, durmasını beklerken kaçmaya başladı kaçarken bir daha aracıma çarptı. Benim için önemli olan malıma zarar gelmesi değil zoruma giden devlet memuru nasıl böyle bir şey yapar odur. Buraya kadar kendisini kovaladım durmadı benden kaçtı.” İfadelerini kullandı.