(Özel) Apartmana giren iki şahsın ayakkabı çaldığı anlar kamerada
SULTANBEYLİ’DE İKİ ŞAHIS, GİRDİKLERİ APARTMANIN KAPI ÖNLERİNDE BIRAKILAN AYAKKABILARDAN GÖZLERİNE KESTİRDİKLERİNİ ÇALDI. ŞAHISLAR, ÇALDIKLARI AYAKKABILARI KIYAFETLERİNİN İÇİNE SAKLAYARAK APARTMANDAN UZAKLAŞTI. HIRSIZLIK ANLARI APARTMANIN GÜVENLİK KAMERALARINA ANBEAN YANSIDI.
Sultanbeyli’de iki şahıs, girdikleri apartmanın kapı önlerinde bırakılan ayakkabılardan gözlerine kestirdiklerini çaldı. Şahıslar, çaldıkları ayakkabıları kıyafetlerinin içine saklayarak apartmandan uzaklaştı. Hırsızlık anları apartmanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli’de yaşandı. İddiaya göre apartman içerisine giren iki şahıs, evlerin önlerinde bulunan ayakkabılardan gözlerine kestirdiklerini çaldı. Çaldıkları ayakkabıları inceleyen şahısların yaşlarının da küçük olduğu gözlendi. Şahıslar daha sonra apartmanın asansörüne bindi. Şahısların çaldıkları ayakkabıları burada kıyafetlerinin içine sokarak gizledikleri görüldü. Evlerinin önünde ayakkabılarını göremeyen apartman sakinleri, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince ayakkabılarının çalındığını anladı.
Apartmanda yaşanan ayakkabı hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde apartmandaki iki şahıs, evlerin önünde bulunan ayakkabıları çalıyor. Şahıslar çaldıkları ayakkabıları kıyafetlerinin içine sokarak gizliyor.
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