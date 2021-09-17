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(ÖZEL) Antalya’daki palalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Antalya’da sokak ortasında palalı, tekme ve yumruklu saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kavganın öncesi her iki tarafın birbirlerine tehdit, hakaret ve küfür içeren sözler söylediği yer aldı.

Asayiş 17.09.2021, 10:36
(ÖZEL) Antalya’daki palalı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Antalya’da sokak ortasında palalı, tekme ve yumruklu saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kavganın öncesi her iki tarafın birbirlerine tehdit, hakaret ve küfür içeren sözler söylediği yer aldı.

Geçtiğimiz gün akşamında Konyaaltı ilçesinde Hilal Oktay Başaslan, eşi Mehmet Ali Başsalan ve kızı ile bir sitedeki apartmandaki kimliği belirsiz kişiler arasında kavga çıktı. Köpek besleme yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, Mehmet Ali Başsalan, eşi ve kızının gözü önünde 2 kişinin palalı, tekme ve yumruklu saldırısına uğramasına ait görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Olay sonrası Başsalan ailesi gazetecilere açıklama yaparak, yaşadıklarını anlatmış ve şahıslar hakkında şikayetçi olduklarını dile getirmişlerdi.

Birbirlerine dakikalarca küfür ve hakaret ettiler

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu olayın kavga öncesine ait yeni görüntüleri ortaya çıktı. Site sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sokakta bulunan Başsalan ailesinin, kavganın hemen öncesinde apartmandaki kişi ya da kişilerle uzun süre sözlü tartıştığı, her iki tarafın da birbirlerine hakaretler ve küfür dolu sözler sarf ettikleri ve tartışma sonunda sitedeki grubun aşağı inip kavganın başladığı görüldü. Görüntülerde kavga anının farklı açıdan görüntüsü de yer aldı.

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