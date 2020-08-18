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(Özel) Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye

YUSUF D.

Asayiş 18.08.2020, 10:33
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(Özel) Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye

İstanbul Sultangazi’de annesine şiddet uygulayan ve bıçakla saldıran babasını, annesini korumak için öldüren 16 yaşındaki genç, ilk celsede tahliye edildi. Duruşmadaki savunmasında babasının sürekli şiddet uyguladığını söyleyen genç, “Babam annemi boğazından tutup kaldırıp yere fırlattı. Annem bayılmış gibiydi. Babam cebinden bir bıçak çıkarttı ve ‘ağlarsan dilini keserim’ dedi. Annemin nefes alamadığını görünce dayanamadım” dedi.

Sultangazi’de 10 Ekim 2019’da 16 yaşındaki İbrahim D., annesine yıllardır şiddet uygulayan ve olay günü de bıçakla dilini kesmeye çalışan babası Yusuf D.’yi bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Olayın ardından tutuklanan ve 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen İbrahim D.’nin yargılanmasına başlandı. İstanbul 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu İbrahim D. ile avukatı Burak Temizer hazır bulundu.

“Babam ‘ağlarsan dilini keserim’ dedi”

İbrahim D. duruşmadaki savunmasında babası ile aynı iş yerinde çalıştığını ve olay günü de beraber işten çıkıp eve doğru gittiklerini söyledi. Babasının daha sonra işim var diyerek yanından ayrıldığını söyleyen İbrahim D., “Eve vardığımda annem kardeşimin hasta olduğunu söyledi biz de hastaneye gitmek için evden çıktık. Yolda babam ile karşılaştık. Beraber arabaya bindik. Babam yolda sinirliydi ‘eve gidin’ dedi. Arkamızdan babam eve geldi ve annemle tartışmaya başladılar. Babam anemin kafasına yumruk attı. Annem bunun üzerine ağlamaya başladı. Annem ağladıkça babam daha çok sinirlendi ve vurmaya devam etti. O esnada kardeşlerim de ağlamaya başladı ve babam annemi boğazından tutup kaldırıp yere fırlattı. Annem bayılmış gibiydi. Babam cebinden bir bıçak çıkarttı ve ‘ağlarsan dilini keserim’ dedi. Annem bıçağı tutmaya çalışırken eli kesildi” şeklinde konuştu.

“Annemin nefes alamadığını görünce dayanamadım”

Babasını sakinleştirmeye çalıştığını söyleyen İbrahim D., “Babam ‘seni de öldürürüm kardeşlerini de öldürürüm sen karışma’ dedi. Ben geri çekildim ama babam bu kez annemi boğmaya çalıştı. Annemin yüzü kıpkırmızı oldu. Nefes alamadığını görünce dayanamadım ve babamın koltuğun üzerine bıraktığı bıçağı alarak 2 kez sapladım. Babam annemi bıraktı. Daha sonra çok korktum ve abimi aradım. Abim bana polisi arayacağını ve korkmamam gerektiğini söyledi. Babam evde devamlı annemle kavga ederdi. Beni, kardeşlerimi ve annemi devamlı döverdi” dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen maktulün diğer oğlu Muhammed D. ise babasının kendilerine sürekli şiddet uyguladığını söyleyerek, “Ben küçükken de kolumu kırmıştı. Annemi döverek dişini kırmıştı, ayağına cam fırlatıp kesmişti” şeklinde konuştu.

“Dilimi çıkarmaya çalıştı ‘keseceğim’ dedi”

Maktulün eşi Saniye D. ise, “Eşimin bana uyguladığı şiddet giderek arttı. Bir defasında kolumu kırdı, beni çocuklarımla tehdit ettiği için onun kırdığını söyleyemedim. Devamlı çocukları da beni de dövüyordu. Olay günü de önce darp etti ardından bıçağı elindeyken dilimi ağzımın içinden çıkarmaya çalışarak ‘senin dilini keseceğim’ dedi. Bıçağı ağzıma yaklaştırdı, ben de kendimi korumak için elimle ağzımı kapattım, elimi kesti. Ben olay anını görmedim kendimden geçmiştim. Eşim 9 yıl önce ben hamileyken yine beni darp etmişti ve bebeğim düşmüştü” şeklinde konuştu.

İbrahim D.’nin avukatı Burak Temizer ise olayda meşru müdafaanın gerçekleştiğini söyleyerek, “Müvekkilim maktulü 2 kez bıçaklayıp bırakmıştır. Fırsatı olduğu halde eylemine devam etmemiştir. Kendisi maktulden cüsse olarak küçüktür ancak bıçak ile böyle bir saldırıyı durdurabilecek durumdadır. Dolayısıyla meşru savunma biçimi ölçülüdür. Müvekkilimin temiz geçmişi ve meşru müdafaa göz önünde bulundurularak önce tahliyesine, mahkeme aksi kanaatte ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının karar verilmesini talep ederim” dedi.

İlk celsede tahliye kararı

Avukatın savunmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Mevcut delil durumunu, tanık beyanlarını ve tutuklulukta geçirilen süreyi değerlendiren mahkeme İbrahim D.’nin tahliyesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 10 Ekim 2019’da İstanbul Sultangazi’de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamede maktul Yusuf D.’nin suça sürüklenen çocuk (SSÇ) İbrahim D.’nin babası olduğu aktarılmıştı. Olay günü maktul Yusuf D.’nin eşine şiddet uyguladığı ve bıçakla saldırdığı açıklanan iddianamede, o esnada SSÇ’nin içeri girdiği ve maktule 2 kez bıçak sapladığı aktarılmıştı. İfadesi alınan İbrahim D., babasının annesine “Seni öldürürüm, bütün çocuklarını öldürürüm” dediğini ve annesini kurtarmak için babasını bıçakladığını söylediği belirtilmişti. Maktulün eşi ve SSÇ’nin annesi Saniye D. ise eşinin kendisine ve çocuklarına sürekli şiddet uyguladığını beyan etmişti. İddianamede babasını bıçaklayarak ölümüne neden olan SSÇ İbrahim D.’nin vücut ölçüleri göz önünde bulundurulduğunda, bedensel gücüyle annesini darp eden babasına engel olmasının zor olduğu ifade edilmişti. Cumhuriyet savcısı zanlının yaşının küçük olmasını göz önünde bulundurarak ‘üstsoydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

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