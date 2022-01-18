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(ÖZEL) Anne ve kızından 5 gündür haber alınamıyor

Eskişehir’de 5 gün önce ‘babamın evine gidiyorum’ diyerek not bırakarak evden ayrılan eşi Aysel Töre ile 8 yaşındaki kızından haber alamayan baba Abdullah Töre, gece gündüz gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Asayiş 18.01.2022, 14:59
(ÖZEL) Anne ve kızından 5 gündür haber alınamıyor

Eskişehir’de 5 gün önce ‘babamın evine gidiyorum’ diyerek not bırakarak evden ayrılan eşi Aysel Töre ile 8 yaşındaki kızından haber alamayan baba Abdullah Töre, gece gündüz gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Aysel Töre ‘Ben artık yoruldum. Babamın evine gidiyorum. Hakkını helal et’ diye not yazarak sekiz yaşındaki kızı Elanur Töre’yi de alarak evden ayrıldı. Akşam eve gelen Abdullah Töre bulduğu not sonrasında Aysel Töre’nin babasını aradı. Oraya gitmediğini öğrenmesi üzerine Töre, eşi ve çocuğuna ulaşmaya çalıştı. Telefonu da 5 gündür kapalı olan kadına hala ulaşamayan Abdullah Töre, durumu polis ekiplerine de bildirdi.

Komşudan 2 bin lira almış

Aysel Töre’nin sosyal medya hesaplarını yoğun olarak kullandığını belirten Abdullah Töre, eşi ve çocuğundan gelecek müjdeli bir haberi bekliyor. Aysel Töre’nin evden ayrılırken komşusundan 2 bin lira aldığını ifade eden Abdullah Töre, eşine ‘dön’ çağrısında bulundu. Töre, eşinin ‘Tiktok’ hesabından konuştuğu kişileri de tespit ettiğini belirterek, bunları da polis ekiplerine bildirdiğini söyledi.

Eşinin evden ayrıldığını günü planladığını ve bundan dolayı kızlarını okula göndermediğini ifade eden Abdullah Töre, yaşanan olay hakkında şunları söyledi:

"Eve dönsün yapılması gereken neyse yapacağım"

“Cuma sabah çocuğu okula götürecektim. ‘Hanım çocuğu getir de götürelim’ dedim. O da ‘Ssoğuk olduğu için çocuğun gidesi yok’ dedi. Ondan sonra ben de işe gittim. Akşam saatlerinde onun komşusu aradı ve ‘Aysel ablaya ulaşamıyorum’ dedi. Eve geldiğimde masanın üzerine bir not buldum. Notta ‘Ben artık yoruldum. Ben babamın evine gidiyorum. Hakkını helal et’ yazmış. ‘Ben seninle geçinemiyorum, ayrılmak istiyorum’ deseydi sıkıntı yoktu. Ortada bir çocuğum var. Ben çocuk için mücadele ediyorum. Çocuklarımın üzerine çok düşerim. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Çocuğumun bulunmasını istiyorum. Eve dönsün yapılması gereken neyse yapacağım. Korkmasın, çekinmesin geri gelsin. Neredeyse bir haber ulaştırsın. Telefonunu arıyorum, ama kapalı. Sıkıntım veya alıp veremediğim yok. Para pul isteyen yok. İmkânlar neticesinde elimden geleni yapıyorum.”

“Tiktok’ta belirli insanların canlı yayına katılmış”

Töre, eşinin sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullandığını ifade etti. Tiktok’ta yaptıkları hakkında konuşmasını sürdüren Töre, “İnternette Tiktok kullanıyordu. Tır şoförleriyle canlı yayın açıp, belirli insanların canlı yayınına katılmış. Beğeni almış ve bir şeyler yazmış. Hatasız kul olmaz. Benim çocuğumu getirsin ondan sonra nereye giderse gitsin. Ben çocuğun bulunmasını istiyorum. Kış günü el kapısında ne yapar. Çocuğu bir tane montunu almamış, hepsi duruyor. Para almış gerekirse onunla alırım diye düşünmüştür kendi kendine. Telefonla çok oynuyordu. Ben de üzerine gitmek istemiyordum. Aysel çocuğumu al ve geri dön. Çocuğu kış günlerinde elin kapılarında bırakma. Çocuk bana bir şeyler söyledi ama anlamadım. Çocuğu köye gidiyoruz diye kandırıp götürmüştür o. Geri dönsün, çocuğumu getirsin. Kendi durmak istemiyorsa çeker gider. Ben 4 gündü uyku uyuyamıyorum. Psikolojim bozuldu” diye konuştu.

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