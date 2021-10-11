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(Özel) Alevlere teslim olan villa küle döndü

Arnavutköy’de alevlere teslim olan ahşap villa küle döndü.

Asayiş 11.10.2021, 17:07
(Özel) Alevlere teslim olan villa küle döndü

Arnavutköy’de alevlere teslim olan ahşap villa küle döndü.

Edinilen bilgiye göre dün, gece saatlerinde Arnavutköy Karaburun Mahallesi’nde bulunan bir villada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Villa kısa sürede alev topuna dönerken, yangına ilk müdahale Karaburun Gönüllü İtfaiye istasyonunda bulunan gönüllü itfaiyeciler yaptı. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, ahşap villa küle döndü.

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