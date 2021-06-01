banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
CHP'li Özgür Özel Bakan Varank'ı neden aradı?
CHP'li Özgür Özel Bakan Varank'ı neden aradı?
Çin'den Wuhan açıklaması
Çin'den Wuhan açıklaması
Altında son durum! 1.920 doları aşarsa yükseliş hızlanabilir
Altında son durum! 1.920 doları aşarsa yükseliş hızlanabilir
Nakdi ücret desteği ödemelerinin tarihi belli oldu
Nakdi ücret desteği ödemelerinin tarihi belli oldu

(ÖZEL) Afyonda ev yangını korkuttu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde söndürüldü.

Asayiş 01.06.2021, 09:57
(ÖZEL) Afyonda ev yangını korkuttu

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde söndürüldü.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Akyuva köyünde meydana geldi. Sebebi henüz bilinmeyen nedenle kerpiç evde yangın çıktı. Evin arka tarafında bulunan odunlukta başlayan yangın evin çatı kısmına sıçrayınca alevleri gören köy sakinleri yangını söndürmek için adeta seferber oldu. Yangın sırasında evde olan Sebahattin Kaleli (57), alevler büyümeden evden çıkarıldı. Zaman zaman gergin dakikaların yaşandığı yangına ilk müdahaleyi yapan köy sakinlerinin sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Yorumlar (0)
16°
parçalı bulutlu