(ÖZEL) 87 saat sonra gelen kurtuluş

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan 74 yaşındaki Remzi amca, Kayseri’den yardıma giden ANDA Arama Kurtarma Ekipleri tarafından 87 saat sonra kurtarıldı.

Kayseri’den Kahramanmaraş’a yardıma giden ANDA Arama Kurtarma Kayseri ekibi, 12 Şubat bölgesinde çöken 8 katlı bir binada çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, çöken binanın 3. katında mahsur kalan 74 yaşındaki Remzi amca açılan koridor sayesinde 87 saat sonra saat kurtarıldı. ANDA Arama Kurtarma Ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan Remzi amca, yaklaşık 200 metre sedye ile taşındıktan sonra sağlık ekibine telim edilerek tedavi altına alındı.