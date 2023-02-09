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AFAD: “Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 160 hava aracı ile bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Toplam bin 143 sorti yapılmıştır."
AFAD: “Afet bölgelerine 31 vali, 70’in üzerinde kaymakam, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir”
AFAD: “Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12.241 araç sevk edilmiştir”
AFAD: “AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 120 bin 344’dür”
(ÖZEL) 87 saat sonra gelen kurtuluş
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan 74 yaşındaki Remzi amca, Kayseri’den yardıma giden ANDA Arama Kurtarma Ekipleri tarafından 87 saat sonra kurtarıldı.
Asayiş 09.02.2023, 20:51
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde enkaz altında kalan 74 yaşındaki Remzi amca, Kayseri’den yardıma giden ANDA Arama Kurtarma Ekipleri tarafından 87 saat sonra kurtarıldı.
Kayseri’den Kahramanmaraş’a yardıma giden ANDA Arama Kurtarma Kayseri ekibi, 12 Şubat bölgesinde çöken 8 katlı bir binada çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, çöken binanın 3. katında mahsur kalan 74 yaşındaki Remzi amca açılan koridor sayesinde 87 saat sonra saat kurtarıldı. ANDA Arama Kurtarma Ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan Remzi amca, yaklaşık 200 metre sedye ile taşındıktan sonra sağlık ekibine telim edilerek tedavi altına alındı.